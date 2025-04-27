Лига конференций. «Челси» выиграл первый матч 1/8 финала у «Копенгагена» (2:1)

Где смотреть матч «Челси» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 13 марта 2025

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