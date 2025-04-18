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Брондбю - Нордшелланд: онлайн-трансляция 18 апреля 2025

Брондбю
18.04.2025, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 4 тур
- : -
Не начался
Нордшелланд
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Брондбю - Нордшелланд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Брондбю
Нордшелланд
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
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Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
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В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
2
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
6
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
3
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
8 марта, 10:20
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля 2024, 13:50
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
2
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
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Дания. Суперлига, 1 тур
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- : -
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Дания. Суперлига, 1 тур
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- : -
28.03.2025
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- : -
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Люнгбю
- : -
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Вайле
Дания. Суперлига, 1 тур
Орхус
- : -
30.03.2025
Нордшелланд
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Мидтьюлланд
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30.03.2025
Брондбю
Последние матчи
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