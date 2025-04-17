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Мидтьюлланд - Копенгаген: обзор матча 17 апреля 2025

Мидтьюлланд
17.04.2025, четверг, 19:00
Дания. Суперлига, 4 тур
- : -
Не начался
Копенгаген
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мидтьюлланд - Копенгаген
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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0
Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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