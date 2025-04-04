Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне
«Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
«Мидтьюлланд» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне
«Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
«Мидтьюлланд» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025