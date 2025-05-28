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Васко да Гама - Мельгар: обзор матча 28 мая 2025

Васко да Гама
28.05.2025, среда, 00:00
Копа Судамерикана, 6 тур
- : -
Не начался
Мельгар
Матч
Комментарии
Статистика матча Васко да Гама - Мельгар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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22 февраля, 20:12
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21 февраля, 09:30
5
Игрок «Крыльев» перейдет в бразильский клуб за 3,5 миллиона
19 февраля, 09:12
1
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18 февраля, 08:20
2
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Сьенсиано
- : -
02.04.2025
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- : -
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Васко да Гама
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