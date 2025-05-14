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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Сьенсиано - Депортес Икике
Сьенсиано - Депортес Икике: обзор матча 14 мая 2025
Сьенсиано
14.05.2025, среда, 00:00
Копа Судамерикана, 5 тур
- : -
Не начался
Депортес Икике
Матч
Комментарии
Статистика матча Сьенсиано - Депортес Икике
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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02.04.2025
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Копа Судамерикана, 1 тур
Депортес Икике
- : -
02.04.2025
Каракас
Копа Судамерикана, 1 тур
Академика Пуэрто-Кабельо
- : -
02.04.2025
Ланус
Копа Судамерикана, 1 тур
Мельгар
- : -
02.04.2025
Васко да Гама
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3 : 2
10.03.2025
Комерсиантес Унидос
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Депортес Икике
1 : 3
09.03.2025
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Копа Судамерикана, 1 раунд
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1 : 1
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3 : 2
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1 : 1
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1 : 1
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05.03.2025
Альянса
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1 : 0
02.03.2025
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