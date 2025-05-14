Марсело объявил о завершении карьеры
«Зенит» предложил 28 миллионов за Жерсона
Экс-полузащитник сборной Бразилии объявил о завершении карьеры
«Зенит» предлагал «Флуминенсе» совершить обмен игроками
«Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Флуминенсе»
Марсело объявил о завершении карьеры
«Зенит» предложил 28 миллионов за Жерсона
Экс-полузащитник сборной Бразилии объявил о завершении карьеры
«Зенит» предлагал «Флуминенсе» совершить обмен игроками
«Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Флуминенсе»
«Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса