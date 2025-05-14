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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Расинг М - Коринтианс
Расинг М - Коринтианс: обзор матча 14 мая 2025
Расинг М
14.05.2025, среда, 00:00
Копа Судамерикана, группа F, 5 тур
- : -
Не начался
Коринтианс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Расинг М - Коринтианс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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20 февраля, 19:56
13
«Коринтианс» отказался продать «Зениту» атакующего полузащитника
20 февраля, 17:58
6
Агент Алеррандро отреагировал на сравнение новичка ЦСКА с Жо
18 февраля, 13:22
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- : -
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Копа Судамерикана, 1 тур
Сьенсиано
- : -
02.04.2025
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1 тур
Депортес Икике
- : -
02.04.2025
Каракас
Копа Судамерикана, 1 тур
Академика Пуэрто-Кабельо
- : -
02.04.2025
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Копа Судамерикана, 1 тур
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- : -
02.04.2025
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