Депортес Икике

«Шахтер» подписал вингера, которым интересовался «Зенит»
Кержаков назвал сильнейшего бразильца в истории «Зенита»
Зенитовец Энрике рассказал о конфликте с Халком
Миллер из личных денег оплатил 40-миллионный трансфер «Зенита»
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
«Шахтер» подписал вингера, которым интересовался «Зенит»
Кержаков назвал сильнейшего бразильца в истории «Зенита»
Зенитовец Энрике рассказал о конфликте с Халком
Миллер из личных денег оплатил 40-миллионный трансфер «Зенита»
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году