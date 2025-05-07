Марсело объявил о завершении карьеры
«Зенит» предложил 28 миллионов за Жерсона
Экс-полузащитник сборной Бразилии объявил о завершении карьеры
«Зенит» предлагал «Флуминенсе» совершить обмен игроками
«Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Флуминенсе»
Марсело объявил о завершении карьеры
«Зенит» предложил 28 миллионов за Жерсона
Экс-полузащитник сборной Бразилии объявил о завершении карьеры
«Зенит» предлагал «Флуминенсе» совершить обмен игроками
«Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Флуминенсе»