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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Спортиво Лукеньо - Годой-Крус
Спортиво Лукеньо - Годой-Крус: обзор матча 07 мая 2025
Спортиво Лукеньо
07.05.2025, среда, 00:00
Копа Судамерикана, группа H, 4 тур
- : -
Не начался
Годой-Крус
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Спортиво Лукеньо - Годой-Крус
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Спортиво Лукеньо
Годой-Крус
«Крылья Советов» усилились защитником сборной Чили
3 августа 2024, 12:39
2
«Крылья Советов» претендуют на защитника сборной Чили
19 июля 2024, 11:30
2
Нелепейший гол из Аргентины: такого вратаря вы бы точно не взяли в свою команду
18 апреля 2023, 14:50
1
«Крылья Советов» усилились защитником сборной Чили
3 августа 2024, 12:39
2
«Крылья Советов» претендуют на защитника сборной Чили
19 июля 2024, 11:30
2
Нелепейший гол из Аргентины: такого вратаря вы бы точно не взяли в свою команду
18 апреля 2023, 14:50
1
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- : -
02.04.2025
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1 тур
Депортес Икике
- : -
02.04.2025
Каракас
Копа Судамерикана, 1 тур
Академика Пуэрто-Кабельо
- : -
02.04.2025
Ланус
Копа Судамерикана, 1 тур
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- : -
02.04.2025
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