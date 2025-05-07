Бостон Ривер

Тевеса срочно госпитализировали из-за болей в груди

«Есть желание вернуться»: Агуэро назвал клуб, в котором может возобновить карьеру

Тевес попал в больницу после потери сознания

В Аргентине тренер напал на медика: неадекватная реакция на пропущенный гол