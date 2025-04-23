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«Шахтер» подписал вингера, которым интересовался «Зенит»
Кержаков назвал сильнейшего бразильца в истории «Зенита»
Зенитовец Энрике рассказал о конфликте с Халком
Миллер из личных денег оплатил 40-миллионный трансфер «Зенита»
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году