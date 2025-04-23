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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Универсидад Католика - Дефенса и Хустисия
Универсидад Католика - Дефенса и Хустисия: онлайн-трансляция 23 апреля 2025
Универсидад Католика
23.04.2025, среда, 00:00
Копа Судамерикана, 3 тур
- : -
Не начался
Дефенса и Хустисия
Матч
Комментарии
Статистика матча Универсидад Католика - Дефенса и Хустисия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Универсидад Католика
Дефенса и Хустисия
Прогноз на точный счет матча «Дефенса и Хустисия» – «Росарио Сентраль», Высшая лига Аргентины, 8 октября 2024 года
7 октября 2024, 10:34
ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора, который забил 35 голов в 2018 году
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Семин: «Знаю, что Марипан очень хороший игрок»
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1
Чилийский клуб отверг предложение «Локомотива» по Марипану
20 февраля 2017, 19:06
2
ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора, который забил 35 голов в 2018 году
2 декабря 2018, 10:37
13
Семин: «Знаю, что Марипан очень хороший игрок»
20 февраля 2017, 20:18
1
Чилийский клуб отверг предложение «Локомотива» по Марипану
20 февраля 2017, 19:06
2
Прогноз на точный счет матча «Дефенса и Хустисия» – «Росарио Сентраль», Высшая лига Аргентины, 8 октября 2024 года
7 октября 2024, 10:34
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02.04.2025
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- : -
02.04.2025
Каракас
Копа Судамерикана, 1 тур
Академика Пуэрто-Кабельо
- : -
02.04.2025
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- : -
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