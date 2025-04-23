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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Гуарани - Индепендьенте
Гуарани - Индепендьенте: онлайн-трансляция 23 апреля 2025
Гуарани
23.04.2025, среда, 00:00
Копа Судамерикана, 3 тур
- : -
Не начался
Индепендьенте
Матч
Комментарии
Статистика матча Гуарани - Индепендьенте
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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