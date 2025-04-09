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Атлетико Минейро - Депортес Икике: онлайн-трансляция 09 апреля 2025

Атлетико Минейро
09.04.2025, среда, 00:00
Копа Судамерикана, 2 тур
- : -
Не начался
Депортес Икике
Матч
Комментарии
Статистика матча Атлетико Минейро - Депортес Икике
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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- : -
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Каракас
Копа Судамерикана, 1 тур
Академика Пуэрто-Кабельо
- : -
02.04.2025
Ланус
Копа Судамерикана, 1 тур
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1 : 1
12.03.2025
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Депортес Икике
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