«Крылья Советов» объявили об уходе Гарре
«Крылья Советов» продали игрока за 3 миллиона евро
Игрок «Крыльев» перейдет в бразильский клуб за 3,5 миллиона
Агент отреагировал на информацию об интересе «Васко да Гама» к игроку «Зенита»
«Васко да Гама» хочет купить вингера «Зенита»
«Крылья Советов» объявили об уходе Гарре
«Крылья Советов» продали игрока за 3 миллиона евро
Игрок «Крыльев» перейдет в бразильский клуб за 3,5 миллиона
Агент отреагировал на информацию об интересе «Васко да Гама» к игроку «Зенита»
«Васко да Гама» хочет купить вингера «Зенита»