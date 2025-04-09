«Рубин» может вернуться к кандидатуре Родригао летом
В «Гремио» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Зенита»
«Гремио» готовит предложение по игроку «Зенита»
«Спартак» и ЦСКА поспорят за бразильского защитника
«Краснодар» заинтересовался вингером «Гремио»
«Рубин» может вернуться к кандидатуре Родригао летом
В «Гремио» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Зенита»
«Гремио» готовит предложение по игроку «Зенита»
«Спартак» и ЦСКА поспорят за бразильского защитника
«Краснодар» заинтересовался вингером «Гремио»