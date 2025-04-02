ЦСКА объявил о трансфере бразильского форварда за 4,2 миллиона
Алеррандро вскоре присоединится к ЦСКА
Агент подтвердил трансфер Алеррандро в ЦСКА
Детали трансфера Алеррандро в ЦСКА
Агент Алеррандро ответил на вопрос о переходе игрока в ЦСКА
ЦСКА объявил о трансфере бразильского форварда за 4,2 миллиона
Алеррандро вскоре присоединится к ЦСКА
Агент подтвердил трансфер Алеррандро в ЦСКА
Детали трансфера Алеррандро в ЦСКА
Агент Алеррандро ответил на вопрос о переходе игрока в ЦСКА
ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора, который забил 35 голов в 2018 году
Семин: «Знаю, что Марипан очень хороший игрок»
Чилийский клуб отверг предложение «Локомотива» по Марипану