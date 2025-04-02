ЦСКА объявил о трансфере бразильского форварда за 4,2 миллиона

Алеррандро вскоре присоединится к ЦСКА

Агент подтвердил трансфер Алеррандро в ЦСКА

Детали трансфера Алеррандро в ЦСКА

Агент Алеррандро ответил на вопрос о переходе игрока в ЦСКА