Божович: «Не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара»

Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году

ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций

В сборной Конго оценили перспективы проведения товарищеского матча с Россией

Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией

Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»

Божович: «Не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара»

Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году

ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций

Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией

В сборной Конго оценили перспективы проведения товарищеского матча с Россией

Пять африканских сборных – в числе потенциальных соперников России

Transfermarkt составил сборную из игроков, которые могли бы выступать за Конго. В нее вошли Лукаку, Батшуайи и Компани

Отбор на ЧМ-2018. Пробившийся на турнир Египет сыграл вничью с Ганой, Конго и Уганда забили по голу