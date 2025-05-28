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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Пеньяроль - Велес Сарсфилд
Пеньяроль - Велес Сарсфилд: обзор матча 28 мая 2025
Пеньяроль
28.05.2025, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа G, 6 тур
- : -
Не начался
Велес Сарсфилд
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Пеньяроль - Велес Сарсфилд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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5 июля 2024, 17:14
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«Пари НН» арендовал уругвайского нападающего
4 февраля, 22:22
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«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
22 января, 13:12
«Байер» бесплатно забрал аргентинского таланта
2 января, 21:09
«Краснодар» работает над трансфером аргентинского футболиста
6 июля 2023, 09:00
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