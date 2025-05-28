Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Гренада РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Индепендьенте дель Валле - Барселона: обзор матча 28 мая 2025

Индепендьенте дель Валле
28.05.2025, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, группа F, 6 тур
- : -
Не начался
Барселона
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Индепендьенте дель Валле - Барселона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Индепендьенте дель Валле
Барселона
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
16 мая 2024, 13:05
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
29 февраля 2024, 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
28 февраля 2024, 13:25
1
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
27 октября 2023, 00:46
1
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
20 июля 2023, 07:24
2
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
16 мая 2024, 13:05
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
27 октября 2023, 00:46
1
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
20 июля 2023, 07:24
2
УЕФА объявил о создании нового турнира
8 июля 2023, 08:43
2
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
29 февраля 2024, 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
28 февраля 2024, 13:25
1
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
30 сентября 2021, 07:26
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
23 сентября 2021, 07:28
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича
22 апреля 2020, 14:57
Больше новостей
Кубок Либертадорес
Все
Текущие
Будущие
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Коло-Коло
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Коло-Коло
Кубок Либертадорес, 1 тур
Форталеза
- : -
02.04.2025
Расинг Клуб
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Коло-Коло
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Коло-Коло
Кубок Либертадорес, 1 тур
Форталеза
- : -
02.04.2025
Расинг Клуб
Последние матчи
Все
Индепендьенте дель Валле
Барселона
Эквадор. Серия А, 5 тур
Текнико Университарио
0 : 1
18.03.2025
Барселона
Эквадор. Серия А, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
1 : 1
16.03.2025
Макара
Кубок Либертадорес, 3 раунд
Коринтианс
2 : 0
13.03.2025
Барселона
Эквадор. Серия А, 4 тур
Барселона
0 : 4
09.03.2025
Индепендьенте дель Валле
Кубок Либертадорес, 3 раунд
Барселона
3 : 0
06.03.2025
Коринтианс
Эквадор. Серия А, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
1 : 1
16.03.2025
Макара
Эквадор. Серия А, 4 тур
Барселона
0 : 4
09.03.2025
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Серия А, 3 тур
Индепендьенте дель Валле
1 : 1
02.03.2025
Универсидад Католика
Эквадор. Серия А, 2 тур
Индепендьенте дель Валле
1 : 1
23.02.2025
ЛДУ
Эквадор. Серия А, 1 тур
Либертад Лоха
2 : 0
16.02.2025
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Серия А, 5 тур
Текнико Университарио
0 : 1
18.03.2025
Барселона
Кубок Либертадорес, 3 раунд
Коринтианс
2 : 0
13.03.2025
Барселона
Эквадор. Серия А, 4 тур
Барселона
0 : 4
09.03.2025
Индепендьенте дель Валле
Кубок Либертадорес, 3 раунд
Барселона
3 : 0
06.03.2025
Коринтианс
Эквадор. Серия А, 3 тур
Либертад Лоха
1 : 4
02.03.2025
Барселона
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 