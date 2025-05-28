Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Гренада
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Греция
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ривер Плейт - Университарио
Ривер Плейт - Университарио: обзор матча 28 мая 2025
Ривер Плейт
28.05.2025, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, группа H, 6 тур
- : -
Не начался
Университарио
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ривер Плейт - Университарио
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ривер Плейт
Университарио
Агенты Кастаньо подтвердили уход игрока из «Краснодара»
11 марта, 09:01
Хавбек «Краснодара» достиг соглашения о переходе в «Ривер Плейт»
10 марта, 08:25
3
ЦСКА объявил о переходе Вильягры
6 марта, 22:17
3
В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры
6 марта, 19:57
Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва
5 марта, 00:36
3
Агенты Кастаньо подтвердили уход игрока из «Краснодара»
11 марта, 09:01
Хавбек «Краснодара» достиг соглашения о переходе в «Ривер Плейт»
10 марта, 08:25
3
ЦСКА объявил о переходе Вильягры
6 марта, 22:17
3
В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры
6 марта, 19:57
Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва
5 марта, 00:36
3
Больше новостей
Кубок Либертадорес
Все
Текущие
Будущие
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Коло-Коло
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Коло-Коло
Кубок Либертадорес, 1 тур
Форталеза
- : -
02.04.2025
Расинг Клуб
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Коло-Коло
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Коло-Коло
Кубок Либертадорес, 1 тур
Форталеза
- : -
02.04.2025
Расинг Клуб
Последние матчи
Все
Ривер Плейт
Университарио
Аргентина. Примера, 10 тур
Депортиво Риестра
0 : 0
15.03.2025
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 9 тур
Ривер Плейт
1 : 0
10.03.2025
Атлетико Тукуман
Перу. Лига 1, 5 тур
Спорт Бойз
0 : 2
09.03.2025
Университарио
Перу. Лига 1, 4 тур
Университарио
4 : 0
03.03.2025
Альянца Универсидад
Аргентина. Примера, 8 тур
Ривер Плейт
0 : 2
02.03.2025
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 10 тур
Депортиво Риестра
0 : 0
15.03.2025
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 9 тур
Ривер Плейт
1 : 0
10.03.2025
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 8 тур
Ривер Плейт
0 : 2
02.03.2025
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 7 тур
Сан-Мартин
0 : 2
23.02.2025
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 6 тур
Ривер Плейт
1 : 0
17.02.2025
Ланус
Перу. Лига 1, 5 тур
Спорт Бойз
0 : 2
09.03.2025
Университарио
Перу. Лига 1, 4 тур
Университарио
4 : 0
03.03.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 3 тур
Атлетико Грау
0 : 0
23.02.2025
Университарио
Перу. Лига 1, 2 тур
Университарио
3 : 2
16.02.2025
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 1 тур
Комерсиантес Унидос
1 : 1
09.02.2025
Университарио
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: