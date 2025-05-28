Бразильский клуб попробует арендовать Медину у «Спартака»
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
Названа сумма, за которую «Спартак» мог продать Медину
«Ботафого» приостановил переговоры со «Спартаком» по Медине, так как решил поискать игрока сильнее
Морозов: «Уход Медины – не потеря для «Спартака», ничего выдающегося в нем нет»
Бразильский клуб попробует арендовать Медину у «Спартака»
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
Названа сумма, за которую «Спартак» мог продать Медину
«Ботафого» приостановил переговоры со «Спартаком» по Медине, так как решил поискать игрока сильнее
Морозов: «Уход Медины – не потеря для «Спартака», ничего выдающегося в нем нет»
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой