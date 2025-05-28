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Сан-Паулу - Тальерес де Кордоба: обзор матча 28 мая 2025

Сан-Паулу
28.05.2025, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа B, 6 тур
- : -
Не начался
Тальерес де Кордоба
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сан-Паулу - Тальерес де Кордоба
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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10 января, 00:24
5
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
25 декабря 2024, 09:20
Агент сообщил об интересе «Зенита» к двум игрокам из Южной Америки
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