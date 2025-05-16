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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ривер Плейт - Индепендьенте дель Валле
Ривер Плейт - Индепендьенте дель Валле: обзор матча 16 мая 2025
Ривер Плейт
16.05.2025, пятница, 03:30
Кубок Либертадорес, группа H, 5 тур
- : -
Не начался
Индепендьенте дель Валле
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ривер Плейт - Индепендьенте дель Валле
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Ривер Плейт
Индепендьенте дель Валле
Агенты Кастаньо подтвердили уход игрока из «Краснодара»
11 марта, 09:01
Хавбек «Краснодара» достиг соглашения о переходе в «Ривер Плейт»
10 марта, 08:25
3
ЦСКА объявил о переходе Вильягры
6 марта, 22:17
3
В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры
6 марта, 19:57
Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва
5 марта, 00:36
3
Агенты Кастаньо подтвердили уход игрока из «Краснодара»
11 марта, 09:01
Хавбек «Краснодара» достиг соглашения о переходе в «Ривер Плейт»
10 марта, 08:25
3
ЦСКА объявил о переходе Вильягры
6 марта, 22:17
3
В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры
6 марта, 19:57
Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва
5 марта, 00:36
3
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
16 мая 2024, 13:05
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
27 октября 2023, 00:46
1
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
20 июля 2023, 07:24
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02.04.2025
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02.04.2025
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Ривер Плейт
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Серия А, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
1 : 1
16.03.2025
Макара
Аргентина. Примера, 10 тур
Депортиво Риестра
0 : 0
15.03.2025
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 9 тур
Ривер Плейт
1 : 0
10.03.2025
Атлетико Тукуман
Эквадор. Серия А, 4 тур
Барселона
0 : 4
09.03.2025
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Серия А, 3 тур
Индепендьенте дель Валле
1 : 1
02.03.2025
Универсидад Католика
Аргентина. Примера, 10 тур
Депортиво Риестра
0 : 0
15.03.2025
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 9 тур
Ривер Плейт
1 : 0
10.03.2025
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 8 тур
Ривер Плейт
0 : 2
02.03.2025
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 7 тур
Сан-Мартин
0 : 2
23.02.2025
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 6 тур
Ривер Плейт
1 : 0
17.02.2025
Ланус
Эквадор. Серия А, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
1 : 1
16.03.2025
Макара
Эквадор. Серия А, 4 тур
Барселона
0 : 4
09.03.2025
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Серия А, 3 тур
Индепендьенте дель Валле
1 : 1
02.03.2025
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