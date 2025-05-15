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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Расинг Клуб - Коло-Коло
Расинг Клуб - Коло-Коло: обзор матча 15 мая 2025
Расинг Клуб
15.05.2025, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 5 тур
- : -
Не начался
Коло-Коло
Матч
Комментарии
Статистика матча Расинг Клуб - Коло-Коло
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Расинг Клуб
Коло-Коло
Представители Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»
18 февраля, 07:50
1
«Спартаку» предлагали аргентинского полузащитника за 11-12 миллионов
17 февраля, 17:09
2
Аргентинский клуб не устраивает предложение «Динамо» по Касересу
7 февраля, 10:02
1
ЦСКА продал не вернувшегося из отпуска легионера в 2,5 раза дешевле его рыночной стоимости
29 января, 20:36
6
«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса
27 января, 11:57
1
Представители Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»
18 февраля, 07:50
1
«Спартаку» предлагали аргентинского полузащитника за 11-12 миллионов
17 февраля, 17:09
2
Аргентинский клуб не устраивает предложение «Динамо» по Касересу
7 февраля, 10:02
1
«Зенит» отозвал предложение о покупке Мартирены
5 января, 18:59
Аргентинский «Расинг» отклонил предложение «Зенита» по Мартирене
30 декабря 2024, 12:33
1
ЦСКА продал не вернувшегося из отпуска легионера в 2,5 раза дешевле его рыночной стоимости
29 января, 20:36
6
«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса
27 января, 11:57
1
Лобос осудил соотечественника Мендеса за неуважение к «Крыльям Советов»
26 января, 11:38
1
ЦСКА компенсирует «Крыльям Советов» прекращение аренды Мендеса
25 января, 22:17
В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло»
22 января, 20:23
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Расинг Клуб
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Чили. Примера, 5 тур
Универсидад Католика
0 : 0
16.03.2025
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Коло-Коло
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10.03.2025
Эвертон Винья-дель-Мар
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0 : 1
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Уракан
Аргентина. Примера, 8 тур
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16.03.2025
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2 : 0
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