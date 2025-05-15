«Зенит» покинул полузащитник, на которого претендует «Сан-Паулу»
Три бразильских клуба поспорят за Вендела из «Зенита»
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Агент сообщил об интересе «Зенита» к двум игрокам из Южной Америки
Стал известен новый чемпион Бразилии, в составе команды есть экс-игрок «Ростова»
«Зенит» покинул полузащитник, на которого претендует «Сан-Паулу»
Три бразильских клуба поспорят за Вендела из «Зенита»
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Агент сообщил об интересе «Зенита» к двум игрокам из Южной Америки
Стал известен новый чемпион Бразилии, в составе команды есть экс-игрок «Ростова»
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае