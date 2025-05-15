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Атлетико Насьональ - Баия: обзор матча 15 мая 2025

Атлетико Насьональ
15.05.2025, четверг, 01:00
Кубок Либертадорес, 5 тур
- : -
Не начался
Баия
Матч
Комментарии
Статистика матча Атлетико Насьональ - Баия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Агент Беррио: «Зенит» и ЦСКА еще не делали предложений по Орландо»
10 января 2017, 08:32
12
Беррио обойдется «Зениту» в 7 миллионов
9 января 2017, 10:44
11
Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю
15 февраля, 23:25
14
ЦСКА делал запрос по трансферу защитника «Баии»
7 февраля, 12:22
2
Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход
29 января, 10:01
3
Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно
16 января, 16:22
3
Экс-тренер «Спартака» – о Виллиане Жозе: «Качественный игрок, наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ»
16 января, 13:17
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