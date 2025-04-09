Бразильский клуб попробует арендовать Медину у «Спартака»

Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году

Названа сумма, за которую «Спартак» мог продать Медину

«Ботафого» приостановил переговоры со «Спартаком» по Медине, так как решил поискать игрока сильнее