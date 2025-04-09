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Ботафого - : обзор матча 09 апреля 2025

Ботафого
09.04.2025, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа D, 2 тур
- : -
Не начался
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ботафого -
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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22 февраля, 00:24
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