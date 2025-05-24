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Аустрия - Блау-Вайс: обзор матча 24 мая 2025

Аустрия
24.05.2025, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
- : -
Не начался
Блау-Вайс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Аустрия - Блау-Вайс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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23 марта 2019, 23:38
5
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
1
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января 2024, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
5
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
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- : -
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Альтах
- : -
28.03.2025
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- : -
29.03.2025
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- : -
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- : -
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