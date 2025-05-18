Пары 1/4 финала Лиги конференций
«Рапид» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
«Борац» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
Пары 1/4 финала Лиги конференций
«Рапид» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
«Борац» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Штурм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
Лига чемпионов. «Аталанта» уничтожила «Штурм» (5:0), «Монако» победил «Астон Виллу» (1:0)
«Аталанта» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025