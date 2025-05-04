12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Зальцбург» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Экс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Зальцбург» (5:1), Винисиус и Родриго оформили дубли
«Реал» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Зальцбург» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Экс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Зальцбург» (5:1), Винисиус и Родриго оформили дубли
«Реал» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»