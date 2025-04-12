«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
«Аль-Васл» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025
«Оренбург» продал иранского полузащитника
922-й и 923-й голы Роналду помогли «Аль-Насру» крупно победить в ЛЧ (4:0)
«Аль-Наср» – «Аль-Васл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
«Аль-Васл» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025
922-й и 923-й голы Роналду помогли «Аль-Насру» крупно победить в ЛЧ (4:0)
«Аль-Наср» – «Аль-Васл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025
«Зенит» получил предложение по Мантуану
«Оренбург» продал иранского полузащитника
«Оренбург» продаст полузащитника клубу из ОАЭ
На основного хавбека «Оренбурга» нацелился клуб из ОАЭ
Клубы из Турции и ОАЭ пока не согласились взять Джикию: известна причина
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