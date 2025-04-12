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Аль-Васл - Аль-Вахда: онлайн-трансляция 12 апреля 2025

Аль-Васл
12.04.2025, суббота, 19:30
ОАЭ. Про Лига, 21 тур
- : -
Не начался
Аль-Вахда
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Личные встречи
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Статистика матча Аль-Васл - Аль-Вахда
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«Аль-Наср» – «Аль-Васл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025
3 февраля, 19:50
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21 февраля, 14:48
4
«Аль-Васл» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025
18 февраля, 17:50
922-й и 923-й голы Роналду помогли «Аль-Насру» крупно победить в ЛЧ (4:0)
3 февраля, 23:04
1
«Аль-Наср» – «Аль-Васл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025
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1
На основного хавбека «Оренбурга» нацелился клуб из ОАЭ
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Клубы из Турции и ОАЭ пока не согласились взять Джикию: известна причина
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В «Зените» прояснили ситуацию с будущим Бакаева
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- : -
27.03.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 19 тур
Банияс
- : -
27.03.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 19 тур
Аль-Васл
- : -
28.03.2025
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 19 тур
Шарджа
- : -
28.03.2025
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