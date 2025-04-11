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Аль-Иттихад - Шабаб Аль-Ахли: онлайн-трансляция 11 апреля 2025

Аль-Иттихад
11.04.2025, пятница, 19:30
ОАЭ. Про Лига, 21 тур
- : -
Не начался
Шабаб Аль-Ахли
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Аль-Иттихад - Шабаб Аль-Ахли
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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