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ОАЭ. Про Лига
Банияс - Дибба Аль-Хисн
Банияс - Дибба Аль-Хисн: онлайн-трансляция 11 апреля 2025
Банияс
11.04.2025, пятница, 16:55
ОАЭ. Про Лига, 21 тур
- : -
Не начался
Дибба Аль-Хисн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Банияс - Дибба Аль-Хисн
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
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