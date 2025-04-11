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Аджман Клуб - Аль-Джазира: онлайн-трансляция 11 апреля 2025

Аджман Клуб
11.04.2025, пятница, 16:55
ОАЭ. Про Лига, 21 тур
- : -
Не начался
Аль-Джазира
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Аджман Клуб - Аль-Джазира
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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6 февраля 2024, 21:55
Агенты Бабича обсудят со «Спартаком» трансфер игрока в «Аль-Джазиру»
28 января, 11:14
7
Три клуба готовы купить у «Спартака» Бабича
23 января, 15:49
8
Фернандо не против вернуться в «Спартак»
23 августа 2024, 15:45
10
Хавбеком «Пари НН» заинтересовались клубы ОАЭ
28 марта 2024, 15:07
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Аль-Наср
- : -
27.03.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 19 тур
Банияс
- : -
27.03.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 19 тур
Аль-Васл
- : -
28.03.2025
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 19 тур
Шарджа
- : -
28.03.2025
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 19 тур
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- : -
28.03.2025
Аль-Джазира
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