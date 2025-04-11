Аджман Клуб

Агенты Бабича обсудят со «Спартаком» трансфер игрока в «Аль-Джазиру»
Три клуба готовы купить у «Спартака» Бабича
Фернандо не против вернуться в «Спартак»
Хавбеком «Пари НН» заинтересовались клубы ОАЭ
«Ахмат» объявил о переходе участника ЧМ-2022
«Ахмат» объявил о переходе участника ЧМ-2022
Агенты Бабича обсудят со «Спартаком» трансфер игрока в «Аль-Джазиру»
Три клуба готовы купить у «Спартака» Бабича
Фернандо не против вернуться в «Спартак»
Хавбеком «Пари НН» заинтересовались клубы ОАЭ
Черчесов может возглавить команду из ОАЭ