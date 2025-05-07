Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю
ЦСКА делал запрос по трансферу защитника «Баии»
Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход
Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно
Экс-тренер «Спартака» – о Виллиане Жозе: «Качественный игрок, наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ»
Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю
ЦСКА делал запрос по трансферу защитника «Баии»
Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход
Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно
Экс-тренер «Спартака» – о Виллиане Жозе: «Качественный игрок, наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ»
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