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Альянса - Сан-Паулу: обзор матча 07 мая 2025

Альянса
07.05.2025, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа A, 4 тур
- : -
Не начался
Сан-Паулу
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Альянса - Сан-Паулу
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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«Зенит» покинул полузащитник, на которого претендует «Сан-Паулу»
10 января, 10:03
5
Три бразильских клуба поспорят за Вендела из «Зенита»
10 января, 00:24
5
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
25 декабря 2024, 09:20
Агент сообщил об интересе «Зенита» к двум игрокам из Южной Америки
22 декабря 2024, 11:58
1
Стал известен новый чемпион Бразилии, в составе команды есть экс-игрок «Ростова»
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