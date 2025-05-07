«Зенит» покинул полузащитник, на которого претендует «Сан-Паулу»

Три бразильских клуба поспорят за Вендела из «Зенита»

Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб

Агент сообщил об интересе «Зенита» к двум игрокам из Южной Америки