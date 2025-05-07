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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Тальерес де Кордоба - Либертад
Тальерес де Кордоба - Либертад: обзор матча 07 мая 2025
Тальерес де Кордоба
07.05.2025, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа B, 4 тур
- : -
Не начался
Либертад
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Либертад
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Тальерес де Кордоба
Либертад
«Интер» усилился аргентинским защитником
30 августа 2024, 19:19
«Сочи» уничтожил аргентинский «Тальерес» (5:0) в Летнем кубке
8 июля 2024, 15:40
5
Футболист «Тальереса» попросил прощения за поведение игроков в матче с «Зенитом»
6 июля 2024, 20:00
1
Футболист «Зенита» Ерохин высказался о победе над «Тальересем»
6 июля 2024, 04:33
Семак оценил победу «Зенита» над «Тальересом» в Летнем кубке
5 июля 2024, 23:41
2
«Интер» усилился аргентинским защитником
30 августа 2024, 19:19
«Сочи» уничтожил аргентинский «Тальерес» (5:0) в Летнем кубке
8 июля 2024, 15:40
5
Футболист «Тальереса» попросил прощения за поведение игроков в матче с «Зенитом»
6 июля 2024, 20:00
1
Футболист «Зенита» Ерохин высказался о победе над «Тальересем»
6 июля 2024, 04:33
Семак оценил победу «Зенита» над «Тальересом» в Летнем кубке
5 июля 2024, 23:41
2
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
1 января 2018, 15:36
4
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
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