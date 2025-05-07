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Барселона - Ривер Плейт: обзор матча 07 мая 2025

Барселона
07.05.2025, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа B, 4 тур
- : -
Не начался
Ривер Плейт
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Барселона - Ривер Плейт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Ривер Плейт
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5 марта, 00:36
3
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29 февраля 2024, 08:02
1
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1
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30 сентября 2021, 07:26
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
23 сентября 2021, 07:28
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22 апреля 2020, 14:57
Агенты Кастаньо подтвердили уход игрока из «Краснодара»
11 марта, 09:01
Хавбек «Краснодара» достиг соглашения о переходе в «Ривер Плейт»
10 марта, 08:25
3
ЦСКА объявил о переходе Вильягры
6 марта, 22:17
3
В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры
6 марта, 19:57
Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва
5 марта, 00:36
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Спортинг Кристал
- : -
02.04.2025
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Кубок Либертадорес, 1 тур
Атлетико Насьональ
- : -
02.04.2025
Насьональ
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
Велес Сарсфилд
- : -
02.04.2025
Пеньяроль
Кубок Либертадорес, 1 тур
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- : -
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02.04.2025
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