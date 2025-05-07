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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Универсидад де Чили - Эстудиантес
Универсидад де Чили - Эстудиантес: обзор матча 07 мая 2025
Универсидад де Чили
07.05.2025, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, 4 тур
- : -
Не начался
Эстудиантес
Матч
Комментарии
Статистика матча Универсидад де Чили - Эстудиантес
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Универсидад де Чили
Эстудиантес
Прогноз на матч «Банфилд» – «Эстудиантес», Высшая лига Аргентины, 8 октября 2024 года
7 октября 2024, 10:23
Матч Кубка лиги Аргентины прервали из-за потери сознания у игрока
18 марта 2024, 11:17
1
«Эстудиантес» объявил о переходе в «Манчестер Сити» 18-летнего Сармьенто
1 мая 2021, 08:58
Маскерано объявил о завершении карьеры
16 ноября 2020, 07:39
6
Защитник «МЮ» Рохо может вернуться в «Спартак»
12 октября 2020, 13:21
22
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
Прогноз на матч «Банфилд» – «Эстудиантес», Высшая лига Аргентины, 8 октября 2024 года
7 октября 2024, 10:23
Матч Кубка лиги Аргентины прервали из-за потери сознания у игрока
18 марта 2024, 11:17
1
«Эстудиантес» объявил о переходе в «Манчестер Сити» 18-летнего Сармьенто
1 мая 2021, 08:58
Маскерано объявил о завершении карьеры
16 ноября 2020, 07:39
6
Защитник «МЮ» Рохо может вернуться в «Спартак»
12 октября 2020, 13:21
22
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Сан-Антонио Було-Було
- : -
02.04.2025
Олимпия
Кубок Либертадорес, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
02.04.2025
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 1 тур
Атлетико Насьональ
- : -
02.04.2025
Насьональ
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
Велес Сарсфилд
- : -
02.04.2025
Пеньяроль
Кубок Либертадорес, 1 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
02.04.2025
Олимпия
Кубок Либертадорес, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
02.04.2025
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 1 тур
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02.04.2025
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5 : 0
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