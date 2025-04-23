«Спартаку» предлагали аргентинского полузащитника за 11-12 миллионов

Аргентинский клуб не устраивает предложение «Динамо» по Касересу

ЦСКА продал не вернувшегося из отпуска легионера в 2,5 раза дешевле его рыночной стоимости