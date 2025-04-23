Бразильский клуб попробует арендовать Медину у «Спартака»
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
Названа сумма, за которую «Спартак» мог продать Медину
«Ботафого» приостановил переговоры со «Спартаком» по Медине, так как решил поискать игрока сильнее
Морозов: «Уход Медины – не потеря для «Спартака», ничего выдающегося в нем нет»
Прогноз на матч «Банфилд» – «Эстудиантес», Высшая лига Аргентины, 8 октября 2024 года
Матч Кубка лиги Аргентины прервали из-за потери сознания у игрока
«Эстудиантес» объявил о переходе в «Манчестер Сити» 18-летнего Сармьенто
Маскерано объявил о завершении карьеры
Защитник «МЮ» Рохо может вернуться в «Спартак»
Бразильский клуб попробует арендовать Медину у «Спартака»
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
Названа сумма, за которую «Спартак» мог продать Медину
«Ботафого» приостановил переговоры со «Спартаком» по Медине, так как решил поискать игрока сильнее
Морозов: «Уход Медины – не потеря для «Спартака», ничего выдающегося в нем нет»