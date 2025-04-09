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Насьональ - Баия: онлайн-трансляция 09 апреля 2025

Насьональ
09.04.2025, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, 2 тур
- : -
Не начался
Баия
Матч
Комментарии
Статистика матча Насьональ - Баия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю
15 февраля, 23:25
14
ЦСКА делал запрос по трансферу защитника «Баии»
7 февраля, 12:22
2
Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход
29 января, 10:01
3
Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно
16 января, 16:22
3
Экс-тренер «Спартака» – о Виллиане Жозе: «Качественный игрок, наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ»
16 января, 13:17
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Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
Велес Сарсфилд
- : -
02.04.2025
Пеньяроль
Кубок Либертадорес, 1 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
02.04.2025
Олимпия
Кубок Либертадорес, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
02.04.2025
Палмейрас
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02.04.2025
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