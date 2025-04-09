Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва

В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры

ЦСКА объявил о переходе Вильягры

Хавбек «Краснодара» достиг соглашения о переходе в «Ривер Плейт»

Агенты Кастаньо подтвердили уход игрока из «Краснодара»

Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва

В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры

ЦСКА объявил о переходе Вильягры

Хавбек «Краснодара» достиг соглашения о переходе в «Ривер Плейт»

Агенты Кастаньо подтвердили уход игрока из «Краснодара»

У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»

Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели

Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили