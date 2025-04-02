ФИФА обязала «Зенит» выплатить долг «Интернасьоналу» за Юри Алберто
Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю
ЦСКА делал запрос по трансферу защитника «Баии»
Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход
Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно
Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю
ЦСКА делал запрос по трансферу защитника «Баии»
Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход
Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно
Экс-тренер «Спартака» – о Виллиане Жозе: «Качественный игрок, наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ»
ФИФА обязала «Зенит» выплатить долг «Интернасьоналу» за Юри Алберто
Три клуба претендуют на Са из «Краснодара»
ЦСКА отклонил предложение по Виллиану Роше
Три клуба РПЛ заинтересованы в трансфере экс-игрока «Краснодара» Вандерсона
ЦСКА собирается удержать Рошу до лета