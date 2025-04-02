Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно

Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю

Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю

ЦСКА делал запрос по трансферу защитника «Баии»

Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход

Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно