Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Баия - Интернасьонал: онлайн-трансляция 02 апреля 2025

Баия
02.04.2025, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
Не начался
Интернасьонал
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Баия - Интернасьонал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Баия
Интернасьонал
ФИФА обязала «Зенит» выплатить долг «Интернасьоналу» за Юри Алберто
20 февраля, 19:56
12
Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю
15 февраля, 23:25
14
ЦСКА делал запрос по трансферу защитника «Баии»
7 февраля, 12:22
2
Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход
29 января, 10:01
3
Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно
16 января, 16:22
3
Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю
15 февраля, 23:25
14
ЦСКА делал запрос по трансферу защитника «Баии»
7 февраля, 12:22
2
Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход
29 января, 10:01
3
Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно
16 января, 16:22
3
Экс-тренер «Спартака» – о Виллиане Жозе: «Качественный игрок, наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ»
16 января, 13:17
2
ФИФА обязала «Зенит» выплатить долг «Интернасьоналу» за Юри Алберто
20 февраля, 19:56
12
Три клуба претендуют на Са из «Краснодара»
9 января, 09:28
2
ЦСКА отклонил предложение по Виллиану Роше
2 января, 19:50
13
Три клуба РПЛ заинтересованы в трансфере экс-игрока «Краснодара» Вандерсона
27 декабря 2024, 09:11
2
ЦСКА собирается удержать Рошу до лета
24 декабря 2024, 08:06
1
Больше новостей
Кубок Либертадорес
Все
Текущие
Будущие
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
Велес Сарсфилд
- : -
02.04.2025
Пеньяроль
Кубок Либертадорес, 1 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
02.04.2025
Олимпия
Кубок Либертадорес, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
02.04.2025
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 1 тур
Атлетико Насьональ
- : -
02.04.2025
Насьональ
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
02.04.2025
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1 тур
Велес Сарсфилд
- : -
02.04.2025
Пеньяроль
Кубок Либертадорес, 1 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
02.04.2025
Олимпия
Кубок Либертадорес, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
02.04.2025
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 1 тур
Атлетико Насьональ
- : -
02.04.2025
Насьональ
Последние матчи
Все
Баия
Интернасьонал
Кубок Либертадорес, 3 раунд
Баия
1 : 0
14.03.2025
Бостон Ривер
Кубок Либертадорес, 3 раунд
Бостон Ривер
0 : 0
07.03.2025
Баия
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Баия
3 : 0
26.02.2025
Стронгест
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Стронгест
1 : 1
19.02.2025
Баия
Кубок Либертадорес, 3 раунд
Баия
1 : 0
14.03.2025
Бостон Ривер
Кубок Либертадорес, 3 раунд
Бостон Ривер
0 : 0
07.03.2025
Баия
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Баия
3 : 0
26.02.2025
Стронгест
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Стронгест
1 : 1
19.02.2025
Баия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 