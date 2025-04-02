Тальерес де Кордоба

«Зенит» покинул полузащитник, на которого претендует «Сан-Паулу»
Три бразильских клуба поспорят за Вендела из «Зенита»
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Агент сообщил об интересе «Зенита» к двум игрокам из Южной Америки
Стал известен новый чемпион Бразилии, в составе команды есть экс-игрок «Ростова»
«Интер» усилился аргентинским защитником
«Сочи» уничтожил аргентинский «Тальерес» (5:0) в Летнем кубке
Футболист «Тальереса» попросил прощения за поведение игроков в матче с «Зенитом»
Футболист «Зенита» Ерохин высказался о победе над «Тальересем»
Семак оценил победу «Зенита» над «Тальересом» в Летнем кубке
«Зенит» покинул полузащитник, на которого претендует «Сан-Паулу»
Три бразильских клуба поспорят за Вендела из «Зенита»
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Агент сообщил об интересе «Зенита» к двум игрокам из Южной Америки
Стал известен новый чемпион Бразилии, в составе команды есть экс-игрок «Ростова»