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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Сентраль Кордоба - ЛДУ
Сентраль Кордоба - ЛДУ: онлайн-трансляция 02 апреля 2025
Сентраль Кордоба
02.04.2025, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, 1 тур
- : -
Не начался
ЛДУ
Матч
Комментарии
Статистика матча Сентраль Кордоба - ЛДУ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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- : -
02.04.2025
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Кубок Либертадорес, 1 тур
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- : -
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Олимпия
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02.04.2025
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