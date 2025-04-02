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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Университарио - Ривер Плейт
Университарио - Ривер Плейт: онлайн-трансляция 02 апреля 2025
Университарио
02.04.2025, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа D, 1 тур
- : -
Не начался
Ривер Плейт
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Университарио - Ривер Плейт
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Университарио
Ривер Плейт
Агенты Кастаньо подтвердили уход игрока из «Краснодара»
11 марта, 09:01
Хавбек «Краснодара» достиг соглашения о переходе в «Ривер Плейт»
10 марта, 08:25
3
ЦСКА объявил о переходе Вильягры
6 марта, 22:17
3
В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры
6 марта, 19:57
Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва
5 марта, 00:36
3
Агенты Кастаньо подтвердили уход игрока из «Краснодара»
11 марта, 09:01
Хавбек «Краснодара» достиг соглашения о переходе в «Ривер Плейт»
10 марта, 08:25
3
ЦСКА объявил о переходе Вильягры
6 марта, 22:17
3
В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры
6 марта, 19:57
Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва
5 марта, 00:36
3
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